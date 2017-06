Mikijeve skrivalnice: Izogiba se svoje Tanje

Mojstra promocije, Miki Šarac in Tanja Žagar, se od našega razkritja, da pevka pričakuje prvega otroka, skrivata pred mediji. Celo na nastopih, na katerih sta se vselej fotografirala skupaj, se njen menedžer izogiba poziranju s svojo varovanko. S tem pošiljata signale, da je v zgodbi o njunem odnosu očitno veliko resnice, saj jima v nasprotnem primeru res ne bi bilo treba igrati takšnih skrivalnic. Uradno sta pred objektiv stopila le med podelitvijo nagrad Trusted Brand 2017, torej za eno bolj prepoznavnih blagovnih znamk. Povsem drugače je bilo na koncertu v Lescah, kjer sta se držala dogovora, da pred novinarje, fotografe in oboževalce ne stopita skupaj. Med in po njenem nastopu so bile vse oči uprte le v pevkin nosečniški trebušček, ki ga je bilo kljub različnim preoblekam mogoče opaziti. Tanja, ki redno skrbi za stike s svojimi oboževalci, je tudi pri objavah fotografij pozorna in se nastavi natanko tako, da še dodatno zakrije nosečniške sledi, kot ji svetuje njen Miki.

