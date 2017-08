Mikijev sin je postal železar

Slovenski hokejski vratar Mark Vlahovič bo v prihajajoči sezoni oblekel rdeč dres in branil vrata jeseniške ekipe. Mladenič je pred nekaj sezonami igral pri Slaviji, Salzburgu, zadnjo sezono pa v ZDA, v Oregonu je nastopal v mladinski ligi WSHL za ekipo Spartans. Kakšna sreča za očeta Mikija Vlahoviča, sicer člana skupine Victory, ki v teh dneh sicer nekaj malega počiva, veliko pa se že pripravlja na nastope, ki jih, vsaj tako je izvedel Bulvar, v prihodnje ne bo malo.

Ko mu je moj oče podaril mini hokejsko palico in sem ga peljal na prvo hokejsko tekmo, smo takoj vedeli, da smo pečeni.

Miki Vlahovič ni nikoli igral hokeja, vendar mu šport in športna tekmovanja niso tuji, saj je v mladosti kakšno desetletje igral namizni tenis. Za hokej se je ogrel predvsem zaradi Marka, ki je pri devetih letih začel resno trenirati. »Ko mu je moj oče podaril mini hokejsko palico in sem ga peljal na prvo tekmo, smo takoj vedeli, da smo pečeni.«

Vlahovič, ki bo v ekipi HDD Jesenice zavzel mesto drugega vratarja, je decembra branil v slovenski reprezentanci do 20 let na svetovnem prvenstvu.

Mimogrede; na Jesenicah se že veselijo, saj upajo, da jim bo sin člana skupine Victory prinesel srečo in veliko zmag; navsezadnje beseda victory v prevodu pomeni – zmaga.