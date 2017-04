Miki Vlahovič: Takoj smo vedeli, da smo pečeni

Poleg Mikija in njegovega sina Marka bodo svetovno melodijo hokejskega ploščka zaigrali tudi Grega Skočir, Robert Pečnik - Pečo, Goran Breščanski, Martin Janežič - Buco in mnogi drugi znani obrazi. Foto: Tadej Tinev

Miki Vlahovič ni nikoli igral hokeja, vendar mu šport in športna tekmovanja niso tuja, saj je v mladosti kar deset let uspešno igral namizni tenis. Za hokej se je ogrel predvsem zaradi sina Marka, ki je pri devetih letih začel resno trenirati. »Ko mu je moj oče podaril mini hokejsko palico in sem ga peljal na prvo hokejsko tekmo, smo takoj vedeli, da smo pečeni … Sicer je začel trenirati razmeroma pozno, pri devetih letih, pa vendar je vse nadoknadil in po 11 letih uspešno brani gol avstrijskega hokejskega kluba v Salzburgu, tuja pa mu niso niti vrata gola slovenske hokejske reprezentance,« pravi ponosni oče. Miki se je v teh letih tudi sam navdušil za hokej, zato že nestrpno pričakuje svetovno prvenstvo, ki bo letos v Parizu, in ga bo spremljal v prenosih na Šport TV. »Da, priznam, sem hokejski odvisnik, zato sem tudi postal ambasador projekta na Šport TV.«

