Miki Šarac: selitev in novo življenje

Miki Šarac je ob abrahamu na pragu velikih življenjskih sprememb. Po ascendentu je tehtnica, torej uglajen, šarmanten, galanten kavalir, ki se zna prilagajati in sprejemati kompromise. Hkrati so tehnice lahko omahljive, cincajo in stežka sprejemajo odločitve, raje vztrajajo v slabem, kot da bi šle na boljše. Nekaj zagona in moške energije mu daje Mars na ascendentu, a je tudi v opoziciji s Saturnom v hiši partnerstva in spodbuja tehtanje, 'ali bi ali ne bi', ko že vzame zalet za spremembo, se tik pred izvršitvijo ustavi. Saturn sicer prinaša trdnost, a tudi nekaj hladu v njegov zakon. Pozicija je značilna za ljudi z dogovorjenimi zakoni, ki izpolnjujejo pogodbo. Luna, ki je v moški karti žena, je v 8. hiši skupnega premoženja – finančno sta z ženo močno povezana, težnja po skupnem premoženju prinaša občutek varnosti, opozicija z Neptunom kaže neke nejasnosti in skrivnosti med njima.



On sam je bleščeče nakazan v svojem horoskopu. Venera, vladar, je v konjunkciji z Jupitrom v 10. hiši kariere. To je najboljša kombinacija za denar, uspeh, srečo, ki mu zagotavlja, da bo vedno odnesel celo kožo. Oboje je na vrhu lotosa, aspektne strukture posebnih sposobnosti in talentov. Poslovno in finančno mu bo uspelo vse, česar se bo lotil, tudi s pomočjo žene, ki ga finančno podpira iz 8. hiše skupnega premoženja. Sonce je v prilagodljivih in iznajdljivih dvojčkih, s Saturnom in Marsom mu daje stabilnost, vztrajnost, voljo in moč, v kvadratu z Uranom in Plutonom pa vzkipljivost, težje življenjske izgube, preobrazbo in hitre spremembe.



Je v letu velikih sprememb, ko bo lahko prerezal vse, kar nima več smisla v njegovem življenju. Pluton na osi doma kaže možnost selitve, tr. Jupiter na ascendentu srečo, uspeh, optimizem in zadovoljstvo. Odlične progresije za ljubezen, srečo, priložnosti in velik nov začetek ima. Če si nikoli doslej ni upal izpeljati korenitih sprememb, ga bo zdaj vse sililo k odločnosti, zna celo delovati v afektu. Vse leto je namreč aktiviran Uran, planet hitrih preobratov, hipnega odločanja in rezov. Če se ne bo odločil sam, ga bodo v to prisilile okoliščine. Popolno spremembo življenja kažeta tudi prehoda pr. Sonca in Marsa v novi znamenji. V levu in škorpijonu mu bosta dala odločnost, da premaga vse ovire in začne pogumno uresničevati svoje želje. Kot vladarja sta planeta povezana s partnerstvom in njegovo javno podobo, torej se bo največ preobratov odvijalo tu. Pr. Luna je vstopila v ovna, najbolj odločno in bojevniško znamenje. Boril se bo za tisto, kar si želi. Čez deset mesecev ga sicer čaka neka globlja kriza, žalost, stisnjenost v kot, povezana z domom, vendar pride že čez nekaj mesecev Luna v sedmo hišo partnerstva in naslednji dve leti bo njegovo glavno zanimanje ukvarjanje z resnim partnerskim odnosom. Ob čestitkah mu torej želimo veliko poguma, ki ga bo vodil skozi res viharno leto sprememb. Zanese se lahko na to, da se bo na koncu vse dobro izšlo.

