Miha Šalehar je namočil brata

Radijski voditelj Miha Šalehar je šaljivec, ki brez zadrege priznava, da je velik ljubitelj rumenega časopisja, ki ga vneto in zvesto prebira, saj se mu ob tem porajajo takšne in drugačne ideje. Njegovih šal niso deležni le zvesti poslušalci, Miha se je namreč pred kratkim pošalil tudi s svojim leto dni mlajšim bratom, glasbenikom Matevžem Šaleharjem - Hamom, frontmanom zasedbe Hamo & Tribute 2 Love. »Spet sem stric,« je ponosno oznanil Miha pod fotografijo, na kateri se njegov mlajši brat sklanja nad otroško lupinico in ljubeče gleda dojenčka. Da ne bo pomote – izvedeli smo, da Hamo, ki ima sicer eno hčerko, nikakor ni vnovič postal očka, se je pa naraščaja razveselil klaviaturist Denis Horvat, Hamo pa je po besedah sodelavcev trenutno novopečeni očka le novemu singlu Vreme za lubezen.

