Miha Kavčič: Alergičen sem na določene ljudi

Tekmoval je v predlanski sezoni Kmetija: Nov začetek, prepoznavnost, ki si jo je pridobil v šovu, pa je s pridom izkoristil in unovčil. Danes ga lahko tako spet spremljamo na malih zaslonih, saj je na Planet TV dobil svojo oddajo Pr' Mihatu. Postal je tudi član znane zasedbe Sestre, dobil umetniško ime Michelle in zamenjal b.

Kako se začne vaše jutro?



Hitro pregledam obvestila na telefonu, prezračim stanovanje in si umijem zobe.



Kakšen SMS ste dobili nazadnje?



Sporočilo, ki sem ga pravkar prejel, se loteva zimskih počitnic: kam, kako, kdaj?



O čem zadnje čase pogosto premišljujete?



O življenju in kje se vidim v prihodnosti.



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?



Včeraj, ko sem gledal Ru Paul Drag Race in se me je zgodba tekmovalca v šovu malo dotaknila.



Če bi se lahko preselili kamorkoli, katero državo in kraj bi izbrali?



New York City, Združene države Amerike.



Kaj je vaš največji življenjski dosežek?



Ni jih malo, mislim pa, da so največji dosežek ljudje okoli mene, ki mi kljub vsemu stojijo ob strani.



Kateri trač o vas vas je nazadnje nasmejal?



Že dolgo noben, ker so načeloma vsi tako neizvirni in dolgočasni. Tako kot ljudje, ki jih trosijo.



Kaj je tisto, brez česar si ne morete zamisliti življenja?



Predvsem možnosti, da živim življenje brez zdravstvenih omejitev.



Če bi bili lahko en dan nevidni, kaj bi storili ali spremenili?



Verjetno bi po mestu strašil ljudi. Banke zagotovo ne bi oropal.



Katera je bila najbolj neprijetna situacija, v kateri ste se znašli?



Zagotovo je moj padec na glavni postaji v Ljubljani ena izmed njih. Zajahal sem stebriček, ker sem buljil v telefon in telebnil, kolikor sem dolg in širok. Tole je le ena, ker jih je mnogo.



Ste na kaj alergični?



Nisem, kar je odlično. Sem pa 'alergičen' na določene ljudi, predvsem tiste, ki so nenehno črnogledi in negativni.



Kdaj ste prvič stopili za štedilnik in kaj ste skuhali? Je jed uspela?



Zelo mlad. Skoraj vsak dan po šoli sem ustvarjal za štedilnikom, ko je bila mami še v službi. Po navadi mi ni najbolje uspevalo, vendar nisem obupal.



Kako se zaključi vaš dan, kdaj se po navadi odpravite spat?



Vse je odvisno od obveznosti naslednji dan, sem pa bolj nočna ptica. Po navadi ga zaključim z meditacijo.

