Miha Deželak: trije meseci brez denarja

Prva stvar, ki jo naredite zjutraj?

Najprej ugasnem budilko oziroma prestavim alarm.

O čem zadnje čase pogosto premišljujete?

Največ premišljujem o selitvi v hišo, ki je končno pred vrati.



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?

Ob filmu o nekem moškem, ki je imel prometno nesrečo, nato pa se je reinkarniral v psa.



Ste kdaj jokali zaradi nesrečne ljubezni, kaj se je zgodilo?

Ko sem bil v gimnaziji. Bila je pač neuslišana ljubezen.



Kaj vas najbolj pritegne pri nasprotnem spolu?

Nasmeh!



Kateri trač o vas vas je nazadnje nasmejal?

Da bom nekoč kralj mešalke.



Kdaj ste se nazadnje dobili s prijatelji na kavi in o čem je tekel pogovor?

Pogovarjali smo se o umetni inteligenci in čustvih za robote.



Kaj si že od nekdaj želite narediti, pa si ne upate?

Že od nekdaj si želim skočiti z bungee jumpingom, a si ne upam.



Katera je najdražja stvar, ki ste si jo zadnje čase privoščili?

Stara hiša, ki jo že eno leto obnavljamo.



Če bi bili lahko en dan nevidni, kaj bi storili ali spremenili?

Smuknil bi na kakšno ladjo in preživel dan ali teden z vplivnimi bogataši.



Česa ne znate ali se nikoli niste naučili, pa bi se radi?

Ne znam plavati metuljčka ali delfinčka in zadnje čase občudujem ljudi v bazenu, ki to obvladajo.



Katerega gospodinjskega opravila ne marate in zakaj?

Čiščenja WC-školjke, ker mi ne diši.



Kako vešči ste za štedilnikom in katero jed najbolje pripravite?

Sem zelo nevešč, znam pa pripraviti najboljše palačinke na svetu.



Kako pogosto se ukvarjate s športom?

Dva- do trikrat na teden.



Najbolj drzna stvar, ki ste jo naredili?

Vožnja z otroškim skirojem od Goričkega do Pirana.



Največja neumnost, ki ste jo storili v mladosti?

Da sem preživel tri mesece na morju skoraj brez denarja.



Pohvala, ki vam v življenju pomeni največ?

Ko mi moji trije sončki rečejo, da sem super foter.



Ste kdaj plačali kazen zaradi prehitre vožnje?

Šmartno pri Slovenj Gradcu. Celo med policijsko stavko me je policist kaznoval zaradi prehitre vožnje. Plačal sem najnižjo možno kazen, ker sem šel za las prehitro.



Katera je bila najbolj neprijetna situacija, v kateri ste se znašli?

Ko je bila moja žena noseča, še nisem imel redne službe in dokončane fakultete. K sreči se mi je uspelo zaposliti in končati FDV.



Kateri spomin na otroške dni vam je najljubši?

Vedno sem imel rad izlete na morje. Nekoč sem šel z očetom in hrvaškimi ribiči na nočni ribolov in nalovili smo res ogromno rib in potem imeli ribji piknik.



Kaj bi storili, če bi zadeli jackpot?

Poskrbel bi zase in za družino, hkrati pa bi pomagal tudi revnim družinam.



Kako se zaključi vaš dan, imate pred spanjem kakšno posebno rutino?

Poljubim svojo ženo in ji zaželim sladke sanje.



»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«