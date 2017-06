Miha Deželak: rojeni človekoljub

Pri ljudeh, ki se ukvarjajo z dobrodelnostjo in ne ostanejo le pri svojem materialnem blagostanju, ampak poskrbijo tudi za druge, se to odraža v karti. Presunjeni in veseli nad Deželakovim uspehom smo v njegovi rojstni karti našli kar nekaj potrditev, da ima ne le veliko srce, ampak tudi pogum in željo, da s svojimi dejanji spreminja svet.



Po ascendentu je lev – samozavesten, veličasten, ponosen, kralj živali, ki je rad v središču pozornosti in blesti s svojimi uspehi. Sonce, njegov vladar, je v naprednem in svobodomiselnem vodnarju, skupaj z Jupitrom, ki prinaša oblije, širitev in razvoj. Z drugimi besedami, to ni lev, ki vzvišeno postopa naokrog, da bi ga vsi videli, ampak lev, ki svoj vpliv uporabi, da pomaga drugim in s svojimi genialnimi, naprednimi, odbitimi domislicami deluje kot človekoljub. Zanimivo je, da je v kartah vseh dobrotnikov nakazana kombinacija za pridobivanje bogastva, vendar v kombinaciji za to, da ga razdajo naprej, ne le sedijo na svojem kupu.



Deželak ima Sonce v 8. hiši premoženja drugih ljudi, Jupiter ga oplemeniti, da ga je veliko in ima srečo pri njegovem pridobivanju, a nima kot vodnar do njega nobenega materialističnega in sebičnega odnosa, ampak razmišlja, kaj koristnega lahko z njim naredi, tudi za druge. Zelo verjetno je tudi, da se je moral s kvadratom na Mars za svoje premoženje pošteno boriti, zato ve, kako je, če ti ne pade vse v naročje.



Poleg tega Sonce in Jupiter, Saturn, Uran in severni karmični vozel sestavljajo aspektno konfiguracijo zmaj. Ta se pojavlja v karti ljudi, ki veliko dosežejo in se vtisnejo v družbeno zavest s svojimi dosežki. Spodbuja posebne talente, vendar je treba iti za njihovo uresničenje skozi korenito preobrazbo in premagati izzive. Prav to je tisto, kar ga žene v dobrodelnost in je hkrati njegova karmična naloga v tem življenju.



Poleg tega ima v 5. hiši otrok Luno, kar pomeni, da jih ima na splošno rad. Ker je Luna v strelcu, katerega vladar poveča, širi in pomnoži vse, česar se dotakne, ob svojih rad podpira še druge otroke. Luna je v konjunkciji z Neptunom, kar dodaja idealizem in poudarja sočutje, pomoč, občutljivost za stisko drugih otrok. Čustven je in otroške usode se ga dotaknejo, s tako Luno hrepeni po pravičnejšem svetu za vse, povezava s Plutonom pa dodaja moč, da glede tega tudi kaj ukrene. Ker je Kiron, povezan z neko ranjenostjo v preteklosti, na vrhu njegove karte, iz izkušenj ve, kako je biti na tleh in v stiski.



Trenutno planeti kažejo njegov izziv. Tr. Saturn je prav na vrhu zmaja, na karmičnem vozlu. Ker je strog planet, ga je porinil na pot njegovega poslanstva, a ne zlahka. Njegova misija je zahtevala veliko fizičnega napora, truda, prizadevnosti. Na trenutke je vztrajal prek meja svojih zmožnosti. Pr. Luna se povezuje s Soncem in Jupitrom, torej je bila spodbujena priložnost za velik zaslužek za druge. Luna namreč deluje iz 11. hiše javnosti, torej je šlo za podvig na očeh javnosti, v 8. hišo premoženja drugih ljudi, v človekoljubnem vodnarju. Ker bo kombinacija drugo leto aktivirana s sončnim mrkom, to še zdaleč ni bil njegov zadnji projekt. Sledijo še uspešnejši.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«