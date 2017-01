Miha Brajnik še drugič očka

Igralec, voditelj in scenarist Miha Brajnik je v novo leto vstopil bogatejši za novo družinsko članico. Žena Tina je rodila zdravo in prikupno deklico, ki je prava velikanka med novorojenčki, saj v dolžino meri kar 55 centimetrov, tehta pa natanko 4500 gramov. Za celih pet centimetrov večja in slab kilogram težja je kot ob rojstvu njen bratec Kolja, ki ima že dobra tri leta. Veselje v družini je neizmerno, čestitkam prijateljev s hudomušnimi komentarji pa ni videti konca. Nekdo je zapisal, da tako majhen očka dela tako velike otroke, in zaželel staršem, naj svojo princesko vzgojijo v košarkarico. Miha je po dnevih pričakovanja, ko deklica ni in ni želela na svet, le dočakal srečni razplet in razlog, da s fanti nazdravijo in se poveselijo.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.