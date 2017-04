Mični radijski voditeljici iščeta moškega za v troje

Že šest desetletij se rekreativci podajajo na Pot ob žici Ljubljane.

Poleg spomina na osvoboditev glavnega mesta je prireditev od vsega začetka spodbujala gibanje in zdrav način življenja. Prireditev se vsako leto začne že na petek, ko tečejo najmlajši, v soboto pa Pot napolnijo ljubitelji pohodništva in tekači Teka trojk.

In prav tu se je radiu Ekspres, ki je že desetletje medijski pokrovitelj, krepko zalomilo. Kolegici Saša in Simona namreč nimata tretjega člana! In ta seveda mora biti moški ... Tak, ki ju bo potegnil za sabo, saj na uho povedano, nista ravno najboljši tekačici. Iščeta ga na vse mogoče načine, obljubljata energetske napitke, energetske ploščice pa še kaj, česar se ne pove na glas. Sta pa seveda prepričani, da ga dobita in trojka bo tekla.