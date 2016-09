Metka in Jonas: spomini na strastno ljubezen

Presenečenje je bilo, ne samo za Jonasa Žnidaršiča, ampak tudi za vse gledalce oddaje Od blizu, ko je voditeljica Vesna Milek v studio povabila Metko Albreht. Miss Slovenije in dolgoletna stilistka je za trenutek šokirala igralca, voditelja in enega največjih medijskih genialcev pri nas, ki sprva ni mogel verjeti, da ob njem zares sedi nekdanja miss Slovenije. Skupaj sta preživela nekaj nepozabnih let, o njuni strastni ljubezni pa je govorila vsa država. V 90. letih minulega stoletja so bili vsi mediji polni njunih zgodb, nekaj sta jih obudila tudi pri Milekovi.

