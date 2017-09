Menedžerka Nataša v bitko za 200.000 evrov

Potem ko smo najprej dobili novega uradno najlepšega slovenskega fanta, so minuli konec tedna izbrali še najlepši novi ženski modni obraz. Slovenska zmagovalka najprestižnejšega projekta in največjega dogodka v svetu modelinga World Top Modela je postala 24-letna Nataša Ristić. Ljubljančanka bo Slovenijo zastopala konec leta na finalnem izboru za 200.000 evrov vredno pogodbo za modeling z eno največjih agencij na svetu Major model management za delo v Milanu, Parizu in New Yorku.





Zmagovalka je po diplomi iz menedžmenta na ekonomski fakulteti v Ljubljani vpisala magistrski študij

Lastnica licence World Top Model Slovenija in voditeljica Kaly Kolonič je nadvse vesela, da so izvedli tako prestižni modni projekt, ki so ga pripravljali kar štiri mesece. »Finalistke so bile izjemno profesionalne in z vsemi bomo sodelovali še naprej v sklopu Agencije Ekskluzivno. Naslednji dnevi bodo za Natašo pestri, poleg intervjujev jo čaka slikanje nove kolekcije za španski, italijanski, slovenski in hrvaški trg, snemanje spota z Davorjem Radolfijem v Šibeniku, na začetku oktobra gre za en teden na priprave na Korčulo, kjer bo dobila uradno lento svetovnega lastnika licence WTM, decembra bo zastopala Slovenijo v Budimpešti.«

World Top Model je do zdaj potekal v več kot 15 evropskih metropolah in gostil znana imena mode in estrade, kot so Claudia Schiffer, Marcus Schenkenberg, Grace Jones, Richard Clayderman, Zucchero, Marianne Faithfull, Brigitte Nielsen.

200.000 evrov je vredna pogodba, za katero se bo potegovala Nataša.

»S tekmovalkami sem se dobro ujela. Ko sem izvedela, da sem zmagala, sem bila presrečna. To je res velik uspeh, zato lahko rečem, da s ponosom nosim naziv. Zmagovalko je namreč izbrala več kot 30-članska komisija iz petih držav. Zavedam se, da naziv prinaša odgovornost, vendar se že veselim novih izzivov, izkušenj, poznanstev in potovanj. Zahvaljujem se vsem za vrhunsko izpeljan projekt kot tudi vsej ekipi WTM,« pravi zmagovalka. Nataša, ki je po diplomi iz menedžmenta na ekonomski fakulteti v Ljubljani vpisala magistrski študij, je zmago proslavila precej nenavadno. S preostalimi finalistkami so namreč v kavarni Čuk glasno navijale za slovensko košarkarsko reprezentanco.