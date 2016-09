Melania Trump prek Pirc Musarjeve nad slovenske medije

Ker so v sporočilu navedeni očitki, ki niso utemeljeni, se moramo nanj v Slovenskih novicah odzvati. Najprej je treba poudariti, da revija Suzy nikoli ni trdila, da je Melania Trump ponujala storitve spolne spremljevalke, da je bil Paolo Zampolli njen zvodnik in da je bila vpletena v nezakonite posle. Očitek, da so bile v članku zapisane take trditve, je torej neutemeljen. V sporočilu za javnost je tudi zapisano, da gospa Trump razume, da je v času trajanja ameriške predvolilne kampanje bolj izpostavljena javnosti, a da to medijem brez dvoma ne daje nobene pravice pisanja o njenem osebnem in družinskem življenju, še manj seveda laganja o tem. Slednje seveda drži in revija Suzy tudi ni zapisala nobene laži o Melanii Trump. Nikakor pa ne drži, da mediji ne bi imeli pravice pisati o njenem osebnem in družinskem življenju, saj je Melania Trump, kot žena predsedniškega kandidata Donalda Trumpa, absolutna javna oseba brez primere in je zaradi pravice do svobode izražanja novinarjem dovoljeno pisati tudi o njenem osebnem in družinskem življenju, še posebno ker je ta del zasebnosti že mnogokrat razkrila medijem, seveda na način, ki je ustrezal njej oziroma njenemu možu in ciljem njegove kampanje.