Na cesti, kjer sta umrla Ingrid in Žiga, je počilo malo pred polnočjo

Ingrid in Žiga usodnega trčenja nista preživela. Foto: facebook

KANAL – Na cesti, kjer sta pred meseci ugasnili dve mladi življenji – umrla sta Ingrid Mikulčić (30) in Žiga Lapanja (24) – se je ponoči ponovno pripetila prometna nesreča.

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da se je ob 23.06 na regionalni cesti Solkan–Plave v občini Kanal ob Soči osebno vozilo prevrnilo na streho. Posredovali so poklicni gasilci JZGRD Nova Gorica, policija in reševalci NMP Nova Gorica.

Reševalci NMP so poškodovanega voznika oskrbeli in ga prepeljali v šempetrsko bolnišnico.