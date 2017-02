Medijsko prepoznavna Slovenka na sodišču

Včasih se znajdemo v stiski, in če se, je treba najti rešitev. Pri dolgovih, iz katerih se nikakor ne moremo izvleči, imamo na voljo instrument, ki se mu reče osebni stečaj. Mnogo Slovencev ga je izbralo za svojo pot, po kateri si bodo priborili možnost za nov začetek. Med njimi so tudi številni znani Slovenci – od Tomaža Cankarja iz Big Brotherja, do Vladimirja Voduška, znanega televizijca, pornese La Toye, vedeževalca Danijela Šmida Dannya in mnogih drugih.

Med stečajniki se je zdaj znašla tudi Samanta Rejc, znana udeleženka resničnostnega šova, model, podjetnica, ki je stolpiče novinarskih časopisov polnila tudi s sporom z možem oziroma bivšim možem. Ravno danes je bil narok v primeru njenega osebnega stečaja, ki se je začel septembra 2014. Pod zadnje objavljeno redno poročilo objavljenem na Ajpesu je podpisana stečajna upraviteljica Melita Butara, nekdanja predsednica zbornice upraviteljev, ki si je del svojega življenja delila s Tiborjem Šimonko (več o njem na povezavi ). In prav upraviteljica, ki je mimogrede svoj izostanek na sodišču danes opravičila, ugovarja na skrajšanje dobe obveznosti (preizkusno obdobje odpusta obveznosti dolžnici sicer poteče dne 22. septembra letos). Kot je bilo slišati na sodišču, ker je Samanta še mlada in bi utegnila pridobiti sredstva, ki bi pristala v stečajni masi. Njen pooblaščenec se ne strinja z navedbami stečajnice in pravi, da je ugovor neutemeljen. Po nekajminutni razpravi je sodnica dejala, da je zadeva zrela za odločitev, ki bo strankama poslana pisno.