Med zvezdami: mladi slovenski igralki prestižna nagrada

Letošnja prejemnica filmske nagrade Shooting Starts na festivalu Berlinale je mlada slovenska igralka Maruša Majer. Igralki je priznanje izročil britanski filmski veteran Timothy Spall, poroča spletni portal MMC. Za 31-letno igralko sta bila nastop na rdeči preprogi in prejem nagrade iz rok legendarnega britanskega igralca velik korak na njeni filmski poti.

»Podelitev je bila zabavna, s kolegi smo se imeli v zakulisju super. Všeč mi je bilo predvsem, kar nam je kot mladim igralcem rekel Timothy Spall, in sicer, da naj na svoji poti opravljamo svojo domačo nalogo in bomo prijazni z ljudmi. Potem pa je še dodal, da se naj, ko bomo kdaj v dvomih, osredotočamo le na vlogo, ki jo igramo,« je o podelitvi za omenjeni portal povedala Majerjeva.

Raznolikost

Slovenska igralka je nagrado prejela za svojo vlogo v novem filmu Janeza Burgerja Ivan, ki so si ga dan pred podelitvijo ogledali tudi kasting direktorji in agenti, ki na Berlinalu prežijo na mlade talente. Sicer pa je Maruša igralka, ki igra komične skeče v oddaji Studio City, v Burgerjevi drami pa skrajno čustvene like na robu psihološkega zloma. Do danes je zaradi televizijskih in filmskih vlog že prepoznan obraz na slovenski sceni.

Program Shooting Stars letos praznuje 20. obletnico, od leta 1998 do danes so več kot 200 mladim obetavnim igralkam in igralcem podelili priznanje za izstopajočo vlogo v preteklem filmskem letu. Med njimi so Rachel Weisz, Daniel Craig, Carey Mulligan in številni drugi.

Pred Marušo Majer so od Slovencev to nagrado prejeli še Aleksandra Balmazović (2005), Iva Krajnc (2006), Marko Mandić (2007) in Jure Henigman (2013).