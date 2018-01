Med Indiro in njenim trenerjem se iskri! Ostal je brez besed

»Indira Ekić, kakšna sprememba! Iskreno ti čestitam za vse, kar si naredila zase v tako kratkem času. Neverjetno se opazi razlika tako vizualno, človek ostane brez besed, kar je najpomembnejše, pa tudi karakterno, da spet žariš. Zelo sem ponosen nate, saj si dala vse od sebe, ker mnogi niso videli, koliko truda si vložila v to transformacijo. Ti si moja zmagovalka,« se glasi zapis, ki ga je pod skupnimi fotografijami objavil njen trener Matic Kolenc, v katerem je našla pomoč za trening po koncu šova The Biggest Loser Slovenija. Ni jih malo, ki so mnenja, da bi se brez težav med njima razvilo še kaj ...