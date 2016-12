Matjaž suvereno: Mi znamo z večjimi »siskami«

V tem tednu se zadnji štirje tekmovalci ukvarjajo s prav posebnim izzivom. Vsak izmed njih mora za en dan prevzeti skrb za živali, medtem pa jim pod prste neprestano gledata mentorja. O čem bo izziv odločal, še ni znano, vseeno pa tekmovalci vedo, da ga je treba vzeti resno.

Pred izborom prvega dvobojevalca je zato Jasno zanimalo, kako jim gre od rok. Več težav pri tem pričakujeta fanta, ki ju izziv še čaka. Najbolj ju skrbi molža, zato jo v zadnjih dneh intenzivno vadita. Matjaž je povedal, da mu molža krave Lize gre kar dobro od rok, nekoliko več težav mu povzroča Karla, ki ima nekoliko manjša vimena. Matjaž se je pošalil: »Mi znamo z večjimi 'siskami'!«

Prva dvobojevalka je Zara

Matic je kot glava družine za prvo dvobojevalko izbral Zaro, nato pa doživel šok, ko je spoznal, da je ostal brez imunitete. Takoj zatem pa so se Adriana, Matjaž in Matic odločili, da si glasove razporedijo tako, da vsak dobi po enega in odločitev o drugem dvobojevalcu prepustili Zari.