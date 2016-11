Matjaž Javšnik: Jočem vsak večer, ko spremljam reklame za pralni prašek

Matjaža Javšnika ni treba posebej predstavljati, saj ga gotovo poznajo vsi. Prepoznaven je predvsem po svojem humorju, komičnih vlogah in štajerskem naglasu. Je igralec, scenarist, producent in odličen improvizator. Nastopal je v Ljubljanski Drami in Špas teatru, v zadnjem času pa ga lahko spet spremljamo na malih zaslonih, saj igra v priljubljeni seriji Ena žlahtna štorija.

Kako se začne vaše jutro?



Veselo, ker dosledno sledim mislim velikega pesnika Iva Volariča - Fea, ki je zapisal: Jutra so najlepša zjutraj!



Kakšen SMS ste dobili nazadnje?



Sporočila župana Ruš: Dragi Taža! V soboto, 29. 10., ob 8. uri te vabim, da se nam pridružiš na poletu z balonom v sklopu balonarskega festivala. Lokacijo še sporočimo glede na veter in vreme! Lp, Uroš Razpet, župan :))



O čem zadnje čase pogosto premišljujete?



O daljšem dopustu, ki pa se mi vztrajno izmika.



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?



Jočem vsak večer, ko spremljam reklame za pralni prašek. Drugače pa potočim solzico ob filmih, lutkovnih in gledaliških predstavah ter socialnih krivicah, ki se dogajajo najobčutljivejšim skupinam ljudi.



Če bi se lahko preselili kamorkoli, katero državo in kraj bi izbrali?



Preselil se ne bi nikoli, kvečjemu vikend bi si omislil na kateri izmed sanjskih destinacij z neverjetnimi koralnimi grebeni.



Kaj je vaš največji dosežek v življenju?



Družina in otroci. Po njih je vsaka nagrada nepomembna.



Kateri trač o vas vas je nazadnje nasmejal?



Trač o tem, da sem kupil hotel Piran. Tudi če bi imel toliko denarja, si zagotovo ne bi kupil dela.



Kaj je tisto, brez česa si ne morete predstavljati svojega življenja?



Mojih treh škratov ali Javšnikove bande po domače.



Če bi bili lahko en dan nevidni, kaj bi storili ali spremenili?



Počival bi, ker bi bil prepričan, da me nihče ne more zmotiti.



Najbolj neprijetna situacija v življenju, v kateri ste se znašli.



Bil sem žrtev medsebojnega obračunavanja dveh prijateljev. Jaz med njima, onadva pa vsak s svojo zahtevo, da jima dam prav. Kot vedno, ko se znajdem v takšni situaciji, tudi tokrat nisem dal prav nobenemu, saj se me tuje zadrege ne tičejo. Še vedno sem z obema prijatelj, onadva pa žal nista zmogla najti skupne točke, ki bi presegla zamero. Žal.



Ste na kaj alergični?



Na neumnost (tisto najbolj zoprne, škodljive sorte) in na večvrednostni kompleks, ki pa ga pri nas ne manjka.



Kdaj ste prvič stopili za štedilnik in kaj ste skuhali? Je jed uspela?



Ko sem prvič kuhal sam, se je skoraj končalo z požarom. Med pripravo jedi me je namreč zmotil prijatelj, odšel sem na dvorišče ter vmes pozabil na štedilnik. Ko se je iz kuhinje že pošteno kadilo, sem hvala bogu še pravočasno uletel, izklopil štedilnik ter nato še par dni zračil stanovanje, da o posodi, ki se je sprijela s štedilnikom, ne izgubljam besed. Po manjšem remontu je bil štedilnik spet pripravljen za akcijo, jaz pa sem svoje kuharsko udejstvovanje prestavil za dobrih deset let v prihodnost.



Kako se zaključi vaš dan, kdaj se po navadi odpravite spat?



Ker sem v več projektih naenkrat, je težava, kako izklopiti miselni tok pred spanjem. S predstav se po navadi vračam pozno ponoči, tako da se pred 2. ali 3. uro zjutraj težko prisilim k počitku. Najbolj pomaga dolgočasen film ali kak resničnostni šov, ob katerem zaspim pred prižganim televizorjem.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.