Matic spregovoril o Matjažu

Po drugem izgubljenem dvoboju z zmagovalko Adriano smo se pogovarjali z Maticem, ki so ga nekdanji tekmovalci naknadno uvrstili v finale. Povedal nam je, da ga po prvem porazu prijatelji niso zbadali, se bi pa to sedaj utegnilo pripetiti.

»Vesel sem, da sem dobil drugo priložnost. Na žalost sem se tudi tokrat moral pomeriti z Adriano, ki je bila znova boljša, in čisto pravično je zmagala. To si je zaslužila. Imela je šest dvobojev in vsa čast ji, da je bila tako močna,« nam je povedal.

Presenečenje

Da so ga tekmovalci izbrali za naknadnega finalista, mu pomeni veliko. »Bil sem presenečen, obenem pa sem to potihoma pričakoval. Ko sem se prijavil v ta šov, sem si rekel, da bom to, kar sem, zato mi veliko pomeni, da me ljudje podpirajo,« je še dodal. Tudi glasovi so ga presenetili in vesel je, da ni dobil negativnih kritik. »Me je pa presenetilo, da je Matjaž odletel brez borbe. Tega mu nisem privoščil. Želel sem si biti z njim v finalu. Mislim, da se mu bo odprlo veliko vrat,« je še povedal Matic.

Razočaranega Matjaža razume, saj je bil eden največjih favoritov. »Tega ne bi privoščil nobenemu, kaj šele njemu, saj je moj najboljši prijatelj.«