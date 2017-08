Masterchef Tomaž častni konzul Srbije

Z leve: Tomaž Kavčič, Anita Ogulin iz ZPM Moste-Polje, Goran Medić, direktor Fructala, Raša Nesterović, generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije, in Mihajlo Delić, pobudnik in organizator kampa I came to play. Foto: Facebook

Ni še preteklo veliko Ljubljanice, odkar se je iztekel mandat srbskemu veleposlaniku v Sloveniji Aleksandru Radovanoviću; pa tudi ne, odkar je državna sekretarka Darja Bavdaž Kuret sprejela kopijo poverilnega pisma novoimenovane izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Srbije v Republiki Sloveniji Zorane Vlatković. Vendar se zgodba skriva nekje drugje.

Ko se je poslavljal, je takrat še aktualni srbski veleposlanik Aleksandar Radovanović v pogovoru za Delo napovedal skorajšnje odprtje častnega konzulata v dvorcu Zemono. Dejal je tudi, da bo častni konzul postal Tomaž Kavčič, ki si bo prizadeval, da bi bili že tako odlični odnosi med Srbijo in Slovenijo še boljši.

Za številne, ki vsaj malo poznajo enega najboljših, če že ne najboljšega slovenskega kuharskega umetnika Tomaža Kavčiča, ki kuha tako, kot bi svetovni slikarji slikali, skladatelji skladali, pevci prepevali, in ki je eden najprepoznavnejših, celo v tujini, je bilo to majhno presenečenje. Nekako bi namreč še razumeli, če bi šlo za hrvaško-slovenske odnose, saj je znano, da se Tomaž družinsko druži s številnimi hrvaškimi estradniki (npr. pevka Danijela in Petar Grašo) in tudi predstavniki neestradne scene. No, zdaj pa je oz. bo kmalu postal častni konzul Srbije v Sloveniji.

Kavčič je tudi podpredsednik slovensko-srbskega poslovnega kluba, imenovanega BASS.

Številnim je bilo tudi skrito, da Tomaž, Tomi, že opravlja funkcijo v enem od organov, ki skrbi za slovensko-srbske odnose. Gre za Slovensko-srbski poslovni klub, ki se uradno imenuje BASS – Business Association of Slovenia and Serbia, njegov predsednik je poslovnež Goran Medić (sicer direktor Fructala), podpredsednik pa Tomaž Kavčič. Zanimivo je, da se je letos prav na pobudo tega združenja pred nekaj dnevi vrnila domov skupina slovenskih udeležencev humanitarnega košarkarskega kampa v letovišču Letenka na Fruški gori v Srbiji, kjer je že deseto leto potekal omenjeni kamp. Udeležujejo se ga otroci, stari od 11 do 17 let, med njimi tudi tisti, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin. Slovenski udeleženci so se ga letos udeležili prvič.

Kot je bilo razbrati iz pogovora med državno sekretarko Bavdaževo in novo srbsko veleposlanico v Sloveniji Vlatkovićevo, so odnosi med Slovenijo in Srbijo »zelo dobri, dinamični in razvejani« na številnih področjih. Izrazili sta tudi zadovoljstvo nad okrepljenim političnim dialogom in stiki med slovensko in srbsko diplomacijo.

Prav v tem pa se bržkone skriva tudi naloga kuharja Tomaža. Kot je slišati iz virov blizu srbskega veleposlaništva, so se za podelitev častnega konzulata Tomažu Kavčiču, ki bo tako postal tudi prejemnik diplomatskega potnega lista, odločili, ker je »že doslej veliko naredil za krepitev slovensko-srbskih odnosov in še bo,« na drugi strani pa je za Kavčiča to »pomembna in častna naloga in funkcija«.

33 častnih konzulov imajo tuje države v Sloveniji.

V Sloveniji deluje 33 častnih konzulov. Predstavljajo 32 držav, in le ena, Hrvaška, ima dva. V Kopru jo zastopa Božo Dimnik, v Mariboru pa profesor na pravni fakulteti Šime Ivanjko. Kavčič bo tako 34. častni konzul katere tuje države pri nas, v srbski diplomaciji pa se bo pridružil dozdajšnjim 55, kolikor jih ima ta država na vseh kontinentih.