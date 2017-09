Maskota Eurobasketa

Legendarni navijač in prava maskota letošnjega Eurobasketa je nedvomno Aleksander Javornik - Žavski. Najbolj prepoznavni gospodič z zeleno kapo, polepljen s slovenskimi zastavami in z izvirno leseno repliko pokala, je bil pravi magnet za kamere in fotoaparate. Za svojega so ga vzeli tudi zlati fantje, saj so mu namenili ogromno pozornosti, v zahvalo za nesebično podporo pa so ga povabili na avtobus, se mu podpisali na ročno izdelano trofejo, kar je bilo za netrudnega navijača iz Ložnice pri Žalcu najlepše darilo.

