Masaža za predsednika Pahorja

Predsednik Borut Pahor je tudi letos nadaljeval tradicijo peke božičnih piškotov pod geslom Otroci za otroke, ki jo je začel skupaj z otroki Mladinskega doma Malči Beličeve Ljubljana v letu 2013. Oblečen v praznični predpasnik je tokrat pekel skupaj z otroki, mladostniki in odraslimi varovanci varstveno-delovnega centra Ljubljana CUDV Draga, in sicer za otroke, ki bodo božične praznike preživeli ločeno od staršev. Nasmejanemu Pahorju je šlo gnetenje in valjanje testa dobro od rok, eden od varovancev pa se je odločil, da z masažnimi prijemi sprosti napete mišice našega predsednika, ki je tudi letos radodarno delil objeme.

