Maša in medved sta premagala tudi Adele

Letošnja zima, četudi hudo muhasta, se počasi pripravlja na slovo. A preden se narava spet prebudi v novo življenje, bomo deležni še ledene pravljice. Slovesa, kot se pravzaprav spodobi. V ljubljanske Stožice namreč prihaja družinska predstava Maša in medved na ledu. Za ogled licenčne predstave, ki obljublja pravi spektakel, se bo torej treba toplo obleči, a kot kaže, to ne moti. Zanimanje je, kot pravijo organizatorji, veliko, predstava sama pa zagotovo največji tovrstni družinski dogodek leta pri nas.



Zanjo so se še posebno potrudili, saj ni le v celoti sinhronizirana v slovenščino, da bo razumljiva tudi najmlajšim, ampak je za odrsko predstavo narejenih enajst novih privlačnih pesmi, pravijo pa tudi, da so izbrali najprimernejše igralce. Tudi ti so zaslužni za pravo vzdušje zimske pravljice.



Prehiteli Hello



Glavna junakinja Maša bo pela z glasom Žane Salobir, igrala pa jo bo Žanina hči Kiara. Mama in hči bosta tokrat premierno nastopili skupaj, kar je zanju še večji in poseben izziv. Medveda bo interpretiral dramski igralec Jure Galičič, glasbeni producent v Los Angelesu David Hudnik pa bo govoril v imenu nekaj gozdnih živali. Vodja skupine Coverllite, pevka, plesalka in koreografinja Kristie Cle bo posodila glas zapeljivi medvedki, radijec Grega Javornik pa se bo oglašal v kar več likih, natančneje kot zajec, panda in eden od volkov. Del zasedbe so še vodja skupine Cvinger Nejc Heine, ki se bo prelevil v volka in klovna, Katja Urbančič bo pela pingvinove pesmi, nastopil pa bo tudi Nicholas Prodan Miani, prav tako znan po posojanju glasov junakom največjih risanih filmov v produkciji Nickleodeon, Minimax, Disney... Zanimivo je, da bo Nicholas Prodan Miani že v drugo pingvin. Glas za to vlogo je namreč posodil že za risano serijo o Maši in medvedu.



Istoimenski risani film je sicer eden od največjih svetovnih fenomenov, saj ga predvajajo v kar 120 državah sveta in je izjemno priljubljen tudi v Sloveniji. Spremljali smo ga lahko tudi na naših TV-zaslonih. Da bi otroci spoznali svoja priljubljena junaka in njune prijatelje, bo Star Produkcija, ki je lani gostila Andreo Bocellija, letos pa bo tudi slovitega Andreo Rieuja, gostila največjo svetovno licenčno produkcijo risanke. Ravno 17. del risanke z naslovom Recept za težave je na youtubu zasedel kar šesto mesto najbolj gledanih posnetkov, saj ga je videlo že 1,8 milijarde oboževalcev. S tem je risanka prehitela tudi slovito Adele in njeno uspešnico Hello. Gre tudi za edini video, ki je med prvimi desetimi najbolj gledanimi posnetki na kanalu youtube in ni videospot glasbene uspešnice. Trenutno najbolj priljubljena risanka na svetu je prejela tudi številne nagrade za razkošno animacijo, distribucijske pravice za ZDA pa so odkupile največje hiše, kot so Cartoon Network, Sony Music in NBC Universal.



Medvedova hiša tehta osem ton



Predstava Maša in medved na ledu je nova in je ni moč videti na televizijskih zaslonih, ampak le na odrih. Ustvarjena je na podlagi najlepših zgodb iz originalne risane nanizanke. Kot licenčna predstava ima potrditev nosilcev pravic za risani film, ki je najbolj priljubljen na svetu. Animaccord je potrdil vsak del predstave posebej, in ravno to je zagotovilo, da je šov na vrhunski ravni, saj zelo skrbijo za pravo podobo. Ustvarjanje predstave je trajalo kar dve leti.



Da gre za pravi spektakel, pričajo tudi tehnični podatki. Ledena površina v Stožicah bo velika rekordnih 1100 kvadratnih metrov, sestavljena pa je iz 437 panelov sintetičnega ledu. Štirinajst ton težko površino pripeljejo s kar sedmimi vlačilci, scena z vso drugo opremo pa tehta skoraj trideset ton. Samo glavni del, medvedova hiša, tehta osem ton. Celotno prizorišče bodo postavljali 12 ur, s predpripravami pa še dodatnih osem. Grafika, ki spremlja nastop, bo predvajana na LED-ekranu, velikem kar 138 kvadratnih metrov. Poleg sedmih vlačilcev z opremo pride še ožja ekipa 70 ljudi v dveh avtobusih. Širša ekipa sicer šteje kar približno 200 članov, z domačimi sodelavci vred. In le za sinhronizacijo v slovenščino trenutno pri njej dela približno 10 igralcev in drugih sodelavcev. V predstavi bo videti tudi vrhunsko 3D-animacijo, ki popelje v čudoviti gozdni svet priljubljenih junakov, poln smeha, humorja, zabave in dobre glasbe, v predstavi pa sodeluje še skoraj 40 akrobatov, plesalcev in profesionalnih drsalcev.





