Marta Zore bo čarovnica na Kongresnem trgu

Igralec Gojmir Lešnjak - Gojc, pevka in avtorica Marta Zore ter pevci iz vse Slovenije se že glasno in veselo pripravljajo na koncert, ki ga bodo konec naslednjega meseca izvedli na odru Kongresnega trga v Ljubljani.

Vzdušje je odlično, koncert pa bo za pevce gotovo tudi enkratna izkušnja in priložnost za spoznavanje z glasbeniki in publiko.

»Na koncertu se bomo sprehodili skozi zadnjih 200 let glasbenega dogajanja, na odru pa bodo pevci predstavili vse zvrsti, od pop glasbe, rocka, muzikala pa vse do ljudske in klasične glasbe,« pravi Marta Zore.

Avdicija bo v ponedeljek, 11. septembra, ob 17. uri na odru dvorane Šmartinskega doma na Škofjeloški 18 v Kranju.

Še zadnjič vabimo na avdicijo vse, ki radi prepevate.

Na avdiciji lahko zapojete skladbo po lastnem izboru, na podlagi katere bodo presodili, kam vas lahko uvrstijo. Pridite v ponedeljek, 11. septembra, ob 17. uri na oder dvorane Šmartinskega doma na Škofjeloški 18 v Kranju.

Glasbenica ponavlja: »Ne izbiramo profesionalcev, ampak navadne ljudi, ki radi prepevajo in bodo z veseljem šli na oder,« pravi Zoretova. Vsestranski Gojc ponavlja, da je glasba najbolj univerzalen jezik tega planeta, ki ga imenujemo Zemlja. »In vedno, ko imam priložnost sodelovati pri takih dogodkih, se počutim kot najstnik. Komaj čakam!«

»Na odru se bo predvsem pelo,« napoveduje Marta Zore, znano pa je tudi, da bo Gojc zapel tri pesmi, kakšno tudi z Marto, poudarek pa bo na pevcih, ki bodo – ali so že – postali člani Martine ekipe.

Pa še to: Zoretova bo v predstavi nastopila tudi kot čarovnica iz muzikala Čarovnik iz Oza. »Glede na to, da bo koncert konec oktobra, bo to ravno prav,« pravi glasbenica.