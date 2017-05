Marko Milić podpira športnike invalide

Takšne in drugačne življenjske zgodbe so jih priklenile na invalidski voziček, nato pa je vsak posameznik odvisen le od sebe, koliko lahko iztisne, in od pomoči okolja. »To so naši junaki, vsa čast,« športnicam in športnikom invalidom ploska 39-letni Marko Milić. Nekdanji košarkarski as je še danes zaljubljen v šport, a se bolj kot košarki zdaj zaradi otrok posveča tenisu. Predvsem pa zna ceniti trud in prizadevanja, ki jih v svoje uspehe vklešejo športniki invalidi.

»Te športnike cenim še bolj. Kljub hendikepu in težkim življenjskim zgodbam se ne dajo. Kapo dol! Zadnjič sem igral namizni tenis s paraolimpijsko prvakinjo Matejo Pintar. Ko je šlo za 'hec', sem še parial, potem nič več. Mateja je prava mojstrica,« je Marko pohvalil Pintarjevo, ki danes dela na Namiznoteniški zvezi Slovenije in je postala ambasadorka evropskega namiznoteniškega prvenstva invalidov, ki bo jeseni v Laškem. »Najslabše je, da bi se otroke in mlade prepustilo le računalnikom, da bi odtavali v virtualne svetove. Dajmo jim možnost, da se ukvarjajo s športom,« je Milić pozdravil potezo Zveze za šport invalidov Slovenije, ki je Zavodu za invalidno mladino Cirius podarila tri mize za namizni tenis. Milić je obljubil, da bo prišel na trening in spodbujal mlade.

