Mark Jacob Cavazza po stopinjah očeta in dedka

Enaindvajsetletni Mark Jacob, starejši od sinov igralca Sebastiana Cavazze, ni le nadarjen glasbenik, ki z lahkoto sestavlja hip hop rime, temveč je izjemno nadarjeni mladenič začel stopati po poti svojega slavnega očeta in dedka Borisa Cavazze. Da se je Mark Jacob našel tudi v igri, dokazuje dejstvo, da je z vrstniki navdušil s predstavo Zadnji izhod, ki je nastala v produkciji Gimnazije Šentvid in pod vodstvom mentorice Jane Ratkai, mladi igralci pa so bili za svoj trud tudi nagrajeni. Teater Curriculum Vitae je namreč dobil priznanje festivala umetnosti mladih Transgeneracije v obliki produkcijske nagrade, ki bo mladim in nadobudnim igralcem v prihodnjem šolskem letu omogočila sedemdnevno brezplačno uporabo izbrane dvorane z vso tehniko Cankarjevega doma.



