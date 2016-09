Mark Cavazza: magnet za ženske sledi svoji dinastiji

Priimek Cavazza je vsem dobro znan, le malokdo pa ve, da je 18-letni Mark Jacob Cavazza sin priljubljenega igralca Sebastiana. Bolj kot svojemu očetu je nadobudni raper, ki se predstavlja pod umetniškim imenom Vazz in je pred kratkim posnel pesem Ogledalo družbe, podoben dedku Borisu Cavazzi. Še več, podobna sta si kot jajce jajcu! Mladega glasbenika smo v klubu Cirkus opazili v družbi postavne temnolaske, s katero se je zabaval in plesal na ritme hiphopa, po naših informacijah pa gre za njegovo srčno izbranko Saro Ivanov. Videti je, da mladi Cavazza stopa po poteh očeta in dedka, dveh velikih šarmerjev, ob katerih ne ostane ravnodušna prav nobena ženska. Poleg tega pa Mark ni le glasbeno nadarjen, temveč se dobro znajde tudi na gledaliških odrih.

