Marjetkina Klara je zmagala tudi brez finala

Čeprav Klara Jazbec, učenka žirantke Marjetke Vovk, ni prišla v finale oddaje Slovenija ima talent, je na odru talentov doživela osebno zmago. V polfinalni oddaji je namreč zapela lastno skladbo Milijon in ena, dan po njej pa javnosti predstavila tudi videospot. Izjemno ponosna Marjetka ob nastopu svoje varovanke ni skrivala solz, Klara pa je priznala, da brez Marjetke ne bi stala tu, kjer je zdaj, in da jo je v sedmih letih naučila toliko, da ji bo hvaležna vse življenje. Čeprav je ostala brez finala, je na odru uživala vsako minuto, ob tem pa še povedala, da si nihče ne more niti zamisliti, kako zelo ponosna je, da je že sedem let Marjetkina učenka.

