Marjetke nočejo med žiranti: Z jokom navija samo za svoje

Pisali smo že, da se je v zadnji polfinalni oddaji šova Slovenija ima talent pričakovano zapletlo pri učenki žirantke Marjetke Vovk Klari Jazbec . Ta je bila namreč skupaj s pevcem Davidom Matićijem postavljena pred žirijo, ki je morala odločiti o zadnjem potniku v finale. Ana Klašnja se med ocenjevanjem malce nespretno pošalila, da je odločitev zelo težka, sploh ker se noče zameriti Marjetki. To je bil dober povod, da jo je takoj prekinila ogorčena Marjetka: »Mislim, ta je bila neumestna. Ja!«

Kakor koli že, na družabnih omrežjih pa bolj kot Anine besede komentatorje moti dejstvo, da je Marjetka sploh lahko odločala o nadaljnji uvrstitvi Klare. »Če bi imela kaj v glavi, bi se odrekla glasovanju,« se glasi ena izmed kritik. »Navija samo za svoje z jokom. To je pristransko. Žirant mora videti najboljšega izvajalca,« pravi druga.

Nekateri pa so se celo obregnili ob Raayevo polsestro Aleksandro Vovk: »No, saj se je kasneje izkazalo in Klara ni šla v finale, kar je prav. Tudi njena svakinja ne bi smela nastopati na Talentih, ni pravično!«

»Za sedem let spominov, za sedem let rasti«

Marjetka pa se najbrž požvižga na vse negativne komentarje, saj se je na facebooku že poklonila svoji učenki za njen nastop: »Največje darilo, ki ga lahko pevec da svojemu učitelju, je občutek, ki sem ga doživela danes ... Hvala ti, Klara ... Zelo sem ponosna nate in na vse, kar si naredila iz sebe ... Za sedem let spominov, za sedem let rasti ...«