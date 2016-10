Marjetka Vovk: Vsega prepovedanega me je strah

Kako se začne vaše jutro?



Prebudita me moja dva fanta, ki se prideta crkljat v spalnico.



Kateri SMS ste dobili nazadnje in o čem govori?



Od mami: »A si ti še živa?«



O čem zadnje čase pogosto premišljujete?



Predvsem o organizaciji dneva.



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?



Na avdicijah Slovenija ima talent. Letos bom verjetno glavna jokica (smeh). Preprosto me je ganilo nekaj točk in zgodb.



Ste kdaj jokali zaradi nesrečne ljubez-ni?



Nikoli.



Koliko časa je trajala vaša najkrajša zveza in zakaj je bilo tako?



Moja prva zveza traja že 14 let!



Kaj vas najbolj pritegne pri nasprotnem spolu?



Inteligenca, smisel za humor in cinizem.



Kateri trač o vas vas je nazadnje nasmejal?



Ne berem tračev.



Kdaj ste se nazadnje dobili s prijatelji na kavi in o čem je tekel pogovor?



Z najboljše prijateljico Jaki skoraj vsak dan popijeva hitro kavico, po navadi čvekava o vsakdanjih stvareh.



Katera si že od nekdaj želite narediti, a si ne upate?



Kar si želim, po navadi tudi poskusim doseči.



Kaj je najdražja stvar, ki ste si jo zadnje čase privoščili?



Dopust.



Če bi bili lahko en dan nevidni, kaj bi storili ali spremenili?



Rešila bi kakšen brezvezen prepir ali preprečila kakšno nesrečo.



Česa ne znate ali se nikoli niste naučili, pa bi se radi?



Ne obvladam računalnikov, a nimam pretirane želje po osvajanju računalniškega znanja.



Kako pogoste se ukvarjate s športom?



Zadnje leto sem se počutila res slabo, zato poskušam vključiti v vsakdanjik vsaj malo športne aktivnosti. Uspe mi kakšne pol ure vaditi vsaj trikrat na teden.



Najdrznejša stvar, ki ste jo naredili v življenju?



Nisem drzna, vsega prepovedanega me je strah.



Kateri spomin na otroške dni vam je najljubši?



Imam kar nekaj lepih spominov, igranje monopolija z bratom, beljenje stanovanja z mami, igranje tenisa z atijem, pa še kaj bi se našlo.



Kdaj ste se odselili od doma oziroma postali samostojni?



Ko sem šla študirat v Ljubljano, samostojno pa sem se začela preživljati na fakulteti, ko smo imeli skupino Turbo Angels.



Katere jedi nikoli ne bi poskusili in zakaj?



Kakšnih črvov, polžev itd.



Ste na kaj alergični?



Na slabo voljo (smeh).

