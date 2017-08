Marjetka in Aleš z rdečo davčno oznako

Potem ko smo predstavili podatke iz poslovnih evidenc o tem, kako se naša znana pevka in estradnica Tanja Žagar lahko pohvali z debelim računom in skoraj nič državnega denarja, njena kolegica z drugega konca dežele na sončni strani Alp Rebeka Dremelj Škaler pa z več zaslužka kot številom prijateljev na facebooku, še naprej odkrivamo nekatere podatke.

Marjetka Vovk, pevka dueta Maraaya, kot žirantka šova na komercialni televiziji nepopisno ostra in dosledna, je perfekcionistka očitno le za šov, v poslu pa niti ne. Ta je pri njej prepleten z zasebnostjo, saj je njen poslovni partner tudi njen zasebni partner Aleš Vovk. Skupaj imata podjetje Raay, ki pa ga v evidenci Gvin kazi rdeča oznaka, češ da ne izpolnjuje svojih obveznosti do finančne uprave. Prvič se je ta težava pojavila leta 2014, odtlej pa na davkarijo pozabita nekajkrat na leto, zato jima nalepijo status davčnih neplačnikov.

Slišati je, da sta Marjetka in Raay (sicer Aleš, ki pa menda ne želi tega slišati prevečkrat) po nastopu na Eurosongu jezdila na valu popularnosti skoraj do onemoglosti. Potem pa je prišel čas, ko sta izgorela. Tisti, ki se na te stvari spoznajo, pravijo, da si je njuno izgorelost mogoče razlagati na več načinov, ampak da so eden od kazalnikov tudi – finance. Takole:

podjetje Raaj produkcija je lani ustvarilo 53.000 evrov prihodkov in prikazalo 245 evrov dobička. Kar je znatno manj kot leto prej, ko je ustvarilo 96.000 evrov prihodkov in prikazalo 9500 evrov dobička. Posebno obilno je bilo za podjetje zakoncev Vovk leto 2011, ki mu je prineslo 145.000 evrov prihodkov in 20.000 evrov čistega dobička. Leto 2015, ko je duo Maraaya Slovenijo zastopal na Evroviziji, je podjetje iz proračuna prejelo 15 tisočakov, samo julija od vladnega urada za komuniciranje več kot deset tisočakov. Odkar je Marjetka zvezdnica komercialnega programa, so prihodki podjetja iz proračuna znatno uplahnili, lani od RTV Slovenija zgolj nekaj več kot dva tisočaka.

Marjetka ima od marca 2013 tudi svoj espe, ki se imenuje Popsing Marjetka Vovk, s. p., a podatki o prihodkih niso javno dostopni. Tudi prek espeja zasluži nekaj iz proračuna, od ustanovitve je iz davkoplačevalske malhe prejela nekaj več kot 4000 evrov.

Nekaj mesecev po Marjetki je espe odprl tudi mož, poimenoval ga je Lajtmotiv Aleš Vovk, s. p., a tudi on ne razkriva dohodkov. Aplikacija protikorupcijske komisije Erar pokaže, da je od RTV Slovenija v tem času zaslužil 3800 evrov.

407.000 evrov sta Nuša in Frenk Derenda prejela iz davkoplačevalske vreče.



Precej uspešnejša od Vovkovih z Brezovice pa je evrovizijska družinska zgodba Derendovih iz Artič blizu Brežic. Zaslužek espeja pevke Nuše, ki je državo leta 2001 ponesla na evrovizijsko 7. mesto, je osupljiv. Zastopnik podjetja je njen mož Franc (Frenk), od leta 2005 pa jima je uspelo iz davkoplačevalske vreče zaslužiti skorajda neverjetnih 407.000 evrov! Nekdanja predstavnica države na Evroviziji je največ zaslužila z RTV Slovenija, 33 tisočakov, a najemali so jo vsi od gimnazij do občin in osnovnih šol. Lani je Glasbena agencija Derenda, kot se imenuje njen s. p., ustvarila 113.000 evrov prihodkov in prikazala enajst tisočakov dobička, leto prej, ob 127.000 evrih prihodkov, 12 tisočakov dobička.

Espe s pompoznim imenom Festival Derenda ima tudi Nušin mož, so pa njegovi prihodki, lani jih je bilo 24.000 evrov, v primerjavi z ženinimi zanemarljivi. So pa prav tako zanimivi. Espe Franca Derende, registriran za spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje, namreč posluje z ministrstvom za obrambo, od katerega je doslej prejel več kot 4600 evrov. Od zavoda za zaposlovanje pa je prejel že 4500 evrov, skupaj mu je uspelo davkoplačevalski žakelj od leta 2011 odpreti že za 23.000 evrov.