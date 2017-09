Marjan Šarec: Nikomur ne bom lizal pet

Poleg treh deklet ima Marjan doma tudi tri avtomobile, ki so njegov konjiček in velika ljubezen – traktor, ki je ostal iz časov, ko so imeli doma kmetijo, lado nivo in staro gasilsko orodno vozilo TAM 80. Foto: Igor Mali Foto: Igor Mali

Z ženo Barbaro in hčerkama Vivijano in Gabrijelo. Foto facebook

Marjan ni tekač in ne hodi na maratone: kondicijo ohranja predvsem s hojo po Kamniku in košnjo trave. Foto: Igor Mali

Sam se opisuje kot resnega, celo dolgočasnega človeka in tudi v predsedniški funkciji, za katero se poteguje, ne namerava zbijati šal: če bo kdaj to želel, se bo raje vrnil k nekdanjemu poklicu.

Odkar ste se spustili v boj za predsed- niški stolček, vas pogosto primerjajo s priljubljenim likom, ki ste ga upodabljali, gospodom Serpentinškom. Vas to jezi?

Mislim, da to počnejo tisti, ki nimajo domišljije. Ljudje pogosto ne ločijo med likom in igralcem. Ko so me nazadnje spraševali nekaj na to temo, sem razložil, da tudi Demeter Bitenc, ne glede na to, da je v filmih ves čas igral Nemce, ni bil nacist. Pred sedmimi leti, ko sem začel županovanje, sem si rekel, da od danes naprej nič več. Ne da bi zanikal prejšnjo kariero – preprosto sem se odločil, da želim delati le eno stvar, saj funkcija terja celega človeka.

Ta povezava bi bila lahko prednost. Slovenci smo navajeni, da nas predsednik tudi zabava. Boste vi, če vam uspe, zabaven predsednik?

Predsednik je tu, da opravlja predsedniško funkcijo, ne pa, da bi bil zabaven. Za zabavo so gledališča, filmi, televizija. Ne rečem, da se predsednik ne sme kdaj sprostiti, celo Angela Merkel gre na Oktoberfest in spije vrček piva, ampak to je tu in tam. Ne more pa biti predsedniška funkcija 80 odstotkov zabavnosti in 20 resnosti – kvečjemu obratno.

