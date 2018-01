Marjan in Jožef z verigami

Modna oblikovalca Marjan Krnjič in Jožef Sraka, ki sta se že zelo dobro udomačila v Londonu, kraljičinem mestu, sta s svojo blagovno znamko MK exclusive nedavno pripravila modno revijo in na njej predstavila svojo svobodno ustvarjalnost in kreativnost. Poleg njiju sta se z oblačili predstavila še Aleš Černi in Mirjam Bernard. Na modni brvi je svoje kreacije uvodoma predstavil Aleš Černi, ki sta mu bili moda in šivanje položena v zibelko. Je perfekcionist, ki ustvarja tisto, kar mu leži na duši. Njegove kreacije narekujejo eleganco in čistost, kar je dokazal tudi na pisti. Za njim se je s finimi kosi italijanskih materialov predstavila Mirjam Bernard. V svoji kolekciji Roast je poudarila žensko edinstvenost in lepoto. Na koncu sta se s svojimi kreacijami predstavila Marjan in Jožef, ki sta oblekla številne znane slovenske manekenke –​ Sabino Remar, Zlato Okugić, Dašo Podržaj in druge.



Linija MK exclusive je presenetila z barvnimi kombinacijami, kot jih poznavalci, kot je slišati, niso vajeni pri Marjanu in Jožefu: »Dolgo sva se držala črne in bele. London je miselnost in dojemanje barv spremenil. V kreacije sva vnesla svežino, kar izraža tudi najino odprtost v razmišljanju in dojemanju okolja, mode. Enako velja za materiale, ki jih uporabljava. Dovoliva si kombinirati in eksperimentirati od afriškega potiskanega bombaža do indijskega tkanja. V prenekaterih kosih lahko prepoznamo tudi pridih Britanije.« Njune kreacije pa še vedno prepoznamo po dodatkih z verigami in drugimi kovinskimi elementi. »Zadovoljna sva z uverturo pred londonskim modnim šovom. Ponosna sva na vso ekipo, ki z nama pili program že nekaj časa. Veselim se, da bomo vse naše ideje in kreacije kmalu predstavili v Londonu, za kar sva ne nazadnje zbirala sredstva na platformi Adrifund. Da sva z Jožefom dosegla ta cilj, je bila za naju samo dodatna potrditev in motivacija, da delava dobro in kakovostno. Pred kratkim sva v Ljubljani odprla prvo poslovalnico, ki se bo lepo in počasi polnila z oblačili MK exclusive ter drugimi dodatki. Upava, da bova navduševala čim več Slovencev, da bodo blesteli, četudi ne ravno na modnih brveh ali filmskem platnu, ampak vsak v svojem malem svetu,« pravi Marjan Krnjič.