Mario Ćulibrk: Razdelil bi nekaj streznitvenih klofut

Kako se začne vaše jutro?

Težko.



O čem v zadnjem času pogosto razmišljate?

O tem, kako mačehovsko se obnašamo do Zemlje in kako dolgo nas bo še trpela.



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?

Mislim, da se me je dotaknil film. Seveda sem si solze po moško obrisal z vrčkom piva.



Ste kdaj jokali zaradi nesrečne ljubezni?

Seveda!



Kako dolgo je trajala vaša najkrajša zveza in zakaj?

Mislim, da en mesec. Razloga se ne spomnim, očitno ni bilo fajn.



Kaj vas najbolj pritegne pri nasprotnem spolu?

Čustvena inteligenca, razgledanost, sposobnost, smisel za humor in rit. Riti so kul.



Kateremu traču o sebi ste se nazadnje smejali?

Da smo s filmom Pr' Hostar zaslužili miljone.



Kdaj ste se nazadnje dobili s prijatelji na kavi in o čem ste se pogovarjali?

Včeraj, pogovarjali smo se o potovanjih.



Kaj si že od nekdaj želite narediti, pa si ne upate?

Postati pilot. Saj bi, pa si ne upam.



Katera je najdražja stvar, ki ste si jo pred kratkim privoščili?

Servis za avto.



Če bi bili lahko en dan nevidni, kaj bi storili ali spremenili?

Mislim, da bi razdelil nekaj streznitvenih klofut.



Česa ne znate ali se nikoli niste naučili, pa bi se radi?

Smučati. Bordam že, smučal pa res nisem nikoli. Smo pa imeli v osnovni šoli odlične pohode v Tamar in čudovite športne dneve z naslovom 'Drsajmo, čefurji'.



Kako pogosto se ukvarjate s športom?

Zadnje čase premalo.



Najdrznejša stvar, ki ste jo naredili v življenju?

Trenutek, ko sem se odločil, da prekinem študij strojništva. Drzen kreten, ni kaj.



Katera je bila najbolj neprijetna situacija v vašem življenju?

Najbolj neprijetno mi je, ko se partnerja spreta pred mano, se mi kvazi opravičita, po tem pa še vsak išče zaveznika v meni. Znorim.



Kateri spomin na otroške dni vam je najljubši?

Bilo je deževno dopoldne, v šolo nisem šel zaradi bolezni. Z materjo sva v tišini hodila iz zdravstvenega doma proti domu – in v trenutku, ko sva se znašla ob največji luži na cesti, je vanjo zapeljal 40-tonski tovornjak in naju zalil bolj, kot mati zalijejo kolač. Seveda sem se ustrašil in premočen v šoku čakal materin odziv. Spogledala sva se in se začela na ves glas krohotati. Mislim, da tega trenutka ne bom nikoli pozabil.



Kdaj ste se odselili od doma oziroma postali samostojni?

Pri devetnajstih.



Katere jedi ne bi nikoli poskusili in zakaj?

Glede na to, da rad poskušam nenavadne jedi, težko odgovorim na to vprašanje. Čričke sem že poskusil in jih priporočam z malo pekoče omake.



Ste na kaj alergični?

Ja, na določene tipe ljudi.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«