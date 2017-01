Marijan Novina: »Sem sprejemnik blaga v trgovini, tu je super!«

Leto in sedem mesecev je bil slovenski pevec in nekdanji tekmovalec resničnostnega šova Kmetija Marijan Novina iz Novega mesta brez službe. Pisal je prošnje, spraševal, kje je kakšno delovno mesto zanj, a je večkrat dobil namig, 'saj si glasbenik, zagotovo dovolj zaslužiš'.



A tisti, ki poznajo Marijana, vedo, da večkrat kot za denar nastopa brezplačno in dobrodelno, toda od besede 'hvala' ne moreš kupiti kruha. Sedaj je dobil službo v Sparu v Šentjerneju. »Sem sprejemnik blaga v trgovini, tu je super! Res sem vesel za to delo, da imam dobro šefico ter da me je kolektiv lepo sprejel,« je zadovoljen Marijan, ki uživa tudi v radostih družinskega življenja.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«