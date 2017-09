Marijan Novina: Jokal sem, ko sem si prepeval staro pesem

Slovenski glasbenik, ki se je rodil leta 1974 v Novem mestu, je že več kot 30 let znanec slovenskih odrov. Na glasbeni sceni je že od desetega leta, ko je začel z bratom in očetom, na njegovem repertoarju je več kot 70 avtorskih skladb, poleg tega pa obvlada več inštrumentov. Najbolj dolgolasi in potetovirani slovenski glasbenik je srčno izbranko Petro spoznal leta 2009, leta 2014 sta se poročila, imata sinova Izaka in Vitana. Marijana smo lahko pred leti spremljali v resničnostnem šovu Kmetija slavnih, to jesen pa se bomo zabavali ob njegovih preobrazbah v oddaji Znan obraz ima svoj glas.

Kako se začne vaše jutro?

Prebujata me sinova. Zelo zelo zgodaj.

Kakšen SMS ste dobili nazadnje in o čem govori?

Od žene, in sicer mi je naročila, kaj moram kupiti.

Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?

Pred dnevi, ko sem si prepeval staro pesem, ki sem jo igral skupaj z žal že pokojnima očetom in bratom.

Koliko časa je trajala vaša najkrajša zveza?

Nisem imel 'kratkih zvez'. Najkrajša je trajala eno leto in sedem mesecev.

Kaj vas najbolj pritegne na nasprotnem spolu?

Oči, nasmeh, zadnjica, dekolte …

Ste imeli kdaj strastnega oboževalca ali oboževalko, ki vam je povzročal(a) težave?

Da.

Kateri trač o vas vas je nazadnje nasmejal?

Kako mi bradica plava v juhi.

Kdaj ste se nazadnje dobili s prijatelji na kavi in o čem je tekel pogovor?

Pred dnevi, pogovor pa je tekel o oddaji Znan obraz ima svoj glas.

Kaj je najdražja stvar, ki ste si jo zadnje čase privoščili?

Avto.

Če bi bili lahko en dan nevidni, kaj bi storili ali spremenili?

Malo bi bil 'poreden' …

Česa ne znate ali pa se nikoli niste naučili, a bi se radi?

Igrati na saksofon.

Kako pogoste se ukvarjate s športom?

Rolam in bordam, kolikor mi čas dopušča.

Najbolj drzna stvar, ki ste jo naredili v življenju?

Tetovaže.

Kaj je bila najbolj neprijetna situacija v življenju, v kateri ste se znašli?

Težko se mi kaj takšnega zgodi. No, morda takrat, ko sem dobil 'batine', ker so me zamenjali za dekle.

Kateri spomin na otroške dni vam je najljubši?

Glasbeni začetki, prvi nastopi.

Katere jedi nikoli ne bi poskusili in zakaj?

Zelenjave, ker ne gojiva skupne ljubezni.

Kako se zaključi vaš dan?

S prhanjem otrok, uspavanjem, nato si vzamem čas zase in za ženo, sledi pa lovljenje sanj. Okoli 23. ure.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«