Marcos Tavares: ko ni na zelenici, je v cerkvi

Brazilec Marcos Tavares ni le kapetan nogometašev Maribora in ljubljenec navijačev v Ljudskem vrtu, temveč tudi ljubeč mož in oče petih otrok, pa tudi predan kristjan, pravzaprav evangeličan. »Verjamem v Jezusa. Če ne bi bil nogometaš, bi bil duhovnik, kar zdaj pravzaprav tudi sem,« je nekoč povedal priljubljeni športnik, ki je že pred leti z družino našel dom v Sloveniji. In ko ni na pripravah in nogometnih zelenicah, se z družino predaja Jezusu, ki je njihova pot, pridiga v mednarodni krščanski cerkvi v Mariboru, sodeluje pa tudi pri različnih verskih obredih. »Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta eno meso,« so bile besede, s katerimi je pastor Marcos pred kratkim v zakon pospremil zaljubljenca in jima v življenju zaželel vse, kar je tudi sam našel z ženo Leticio.

