Mamma mia  na športnem dnevu

Zasedba muzikla Mamma mia v slovenski različici, ki je pri nas najbolj priljubljen med vsemi tovrstnimi predstavami, ne navdušuje in ne uživa le na odrih, ampak so skupno strast člani našli tudi zasebno. Podali so se namreč na športni dan. Eden glavnih igralcev, Matjaž Kumelj, jih je povabil na trening v fitnes klub, v katerem trenira že vrsto let. In soigralci so sprejeli izziv na potenje! Tam pa jih je čakalo manjše presenečenje.



Treningu z lastno težo je namreč sledila najnovejša vadba, antigravity, ki se je tudi dekleta niso ustrašila. Prav nasprotno. Alenka Godec in Damjana Golavšek, denimo, sta bili nad njo navdušeni. Še posebno ko sta izvedeli za njene pozitivne učinke na telo. Gre za kombinacijo elementov pilatesa, joge, plesa, akrobatike in fitnesa in poteka na svileni viseči mreži. Pozitivno vpliva na fizično in psihično počutje. In kar je vsaj za ženske verjetno najpomembneje, pomlajuje ter omogoča anticelulitno masažo. Menda sta zato sklenili, da se še vrneta in nadaljujeta treninge. Nič manj pa vadba seveda ni koristna za fante. Delati in gibati je treba ne glede na to, katerega spola je kdo! Poleg razgibavanja telesa so se zabavali in prijetno družili, obenem pa si nabrali dodatno kondicijo. Ta na nastopih in vajah pride še kako prav. Najbolj sta jih nasmejala in navdušila visenje z glavo navzdol v mreži in relaksacija s sproščujočo glasbo. In zdaj razumejo, od kod Matjaževo navdušenje nad potenjem v fitnesu.