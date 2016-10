Mama Špele Grošelj bi pri 73 letih imela tetovažo

Pevka in voditeljica Špela Grošelj je izjemno navezana na mamo Magdo, za katero pravi, da je njena najboljša prijateljica in največja zaupnica. In prav zaradi tega je Špelo pred kratkim močno presenetila, ko je na glas spregovorila o tem, da bi si dala narediti tetovažo v obliki sonca in lune, videti pa bi jo bilo mogoče samo poleti, ko bi simpatična Magda pokazala nekoliko več gole kože. Tetovažo bi imela na hrbtu ali predelu dekolteja.

Špelo je ob maminem priznanju popadel smeh. Začudena je bila nad tem, da njena sicer izjemno odprta in razumevajoča mati pri 73 letih premišljuje o poslikavi telesa. »Zakaj pa ne?« pravi pevkina simpatična mama, mi pa ji pritrjujemo in jo podpiramo.

