Mama  namesto dekleta

Dekleta so lahko precejšen problem, tudi ko so enkrat nekdanja. To spoznava tudi glasbenik in radijski moderator Tim Kores. Kori se je za izbris spomina na eno od zvez odločil za ne prav vsakdanji pristop. Ime nekdanjega dekleta, ki ga je imel na roki, je namreč prekril s tetovažo! »Končno sem prišel do trenutka, ko sem prekril to bedarijo, ki sem jo ovekovečil na spodnjo stran desne roke kot znak večne ljubezni, ki to ni bila. Za to neumnost nimam izgovora, le to, da sem bil mlad,« pravi.



Ampak vse skupaj se je zgodilo po naključju. Sredi belega dne je namreč dobil ponudbo, da ga tetovira velemojster tetoviranja Dejan Marič. »Seveda sem pristal. Pa še hvaležen sem za ta klic, saj je bil spodbuda. Drugače bi namreč potreboval še nadaljnjih 10 let, da bi se spravil do tatu studia. Že od nekdaj sem govoril, da se bom dal tetovirati samo Dejanu. Vedel sem, da sem v rokah mojstra in tako ni bilo dvoma, da tega ne bi naredil. Naredila sva motiv, ki predstavlja mojo mamo in mikrofon, saj me je ona navdušila za glasbo. Ta motiv je le začetek zgodbe, ki jo bom gradil po desni roki. Mojo življenjsko zgodbo, osebe, ki so mi tako ali drugače spremenile življenje. Temu tatuju vsekakor sledijo motivi očeta, sester, žal pokojnega dedka... «