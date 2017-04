»Mama me končno kliče Salome«

Le kdo bi si mislil, da bo kuharska oddaja MasterChef tako usodno vplivala na eno najopaznejših tekmovalk. Zaradi šova se je neizmerno zbližala s svojo mamo, ki jo je dokončno sprejela kot žensko in jo zdaj že brez težav kliče Salome. »Sin ali hčerka je povsem vseeno, najpomembnejša je ljubezen,« pravi globoko verna gospa, ponosna na svojega otroka. Upravičeno, saj naravnost navdušuje gledalce te priljubljene kulinarične tekme in jih zabava z iskrivimi, a zelo iskrenimi izjavami. »Nisem si mislila, da bom še kdaj doživela takšen odziv javnosti, kot sem ga bila deležna po Kmetiji. Ta je celo presegel takratno evforijo, saj me ljudje končno spoznavajo takšno, kakršna sem. Ne ovirajo jih moj dekolte, mini krila in vrtoglave pete, ker to pač ne spada za štedilnik. Kuhinja je sicer moj novi oder, vendar imam do tega prostora globoko spoštovanje in se pripravi hrane posvečam z vsem srcem. To se vendarle občuti, če jedi pripravljaš nasmejan, pozitivno naravnan ali zagrenjen in depresiven. V šovu so seveda dodatni pritiski, ki vse skupaj otežijo, in sama sreča, da obožujem izzive. Teh mi na poti ni manjkalo in presrečna sem, da mi je uspelo premagati eno najtežjih nalog doslej,« z olajšanjem pove in nam pokaže fotografijo s svojo največjo vzornico, mamo.

