Mama Ilke Štuhec: Ko bo rekla, da me ima dovolj, bom šla domov

Slovenija pa je z njunim izvrstnim sodelovanjem (ob tem ne gre pozabiti na trenerja Grego Koštomaja in manualne terapevtke Anje Šešum) dobila novo uspešno družinsko zgodbo. »Ko je prvič zmagala v Lake Louisu, sem pomislila in si rekla: 'Končno je poplačano tisto, kar je vložila, da je prišla do te zmage. Toliko problemov in težav je imela',« se je tudi mami Darji po uspehu v Kanadi odvalil velik kamen od srca. »S tem smučanjem in zdravjem ter poškodbami se je res mučila. Priznam, da mi je bilo hudo. Včasih je niti nisem mogla gledati, kako trpi... Pa saj jo še danes kaj boli, a to ni primerljivo s tem, kar je preživela. Ilka se je sama odločila, da ji bo uspelo. Vztrajna je. Poleg tega ima zelo visok prag bolečine. Ko pove, da jo nekaj boli, je treba na urgenco,« nadaljuje Darja o svoji hčerki.



Zrasla v avtomehanični delavnici



»Cmerila sem se kot dež, nisem pa smela v cilj, ker sem v skladu z dogovorom morala posneti vse Avstrijke, ki so še bile na startu,« še izvemo od Darje, kako je bilo ob Ilikini prvi zmagi. V tistem hipu se ji je odvil v mislih celoten film Ilkine kariere, kjer pa se vidi jasen rokopis 49-letne mame Darje, po izobrazbi gradbene inženirke z mariborske fakultete. V svoji stroki ni nikoli delala. Svoj čas je bila smučarka, ki pa se je pri 14 letih težje poškodovala. Smučariji je ostala zvesta – bila je smučarka demonstratorka, pri očetu pa se je priučila servisa smuči. »Zrasla sem v avtomehanični delavnici,« se rada pohvali. Hči pa gre po njeni poti. »Vsi vemo, česa je sposobna. Bistveno pa je, da verjame v to ekipo, ki je zbrana, da pomaga njej, da je boljša. Smo pa tudi mi potrebovali čas, da smo vzpostavili vse relacije. Zdaj smo na tej stopnji, da lahko vsak vsakomur pove, kar mu gre. Pa ne bo nobene zamere,« Darja opiše razmere v ekipi, ki stoji Ilki ob strani. Mama tudi ne skriva, da so apetiti zrasli. Če so včasih štele točke, se danes spogledujejo z mesti pri vrhu. A hitro spomni, da so vse smučarke, tja do 20. na tekmi svetovnega pokala, izjemno dobre in konkurenčne tudi za sam vrh.

