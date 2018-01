Maki v Švici, David v Avstriji

Zasnežene strmine letošnjo zimo že lep čas vabijo smučarje, da se spustijo po njih, njihovim čarom pa se težko uprejo tudi znani Slovenci. In kdo vse se je letos že postavil na smuči? Na njih že lep čas stoji nekdaj pevec pri skupini The Drinkers Matjaž Živkovič; po dveh letih v Avstriji se je letos odpravil v Švico, v prestižni Davos, kjer si služi kruh kot učitelj smučanja.



Pancarje je letos že obul tudi maneken in voditelj na nacionalni televiziji David Urankar. Z družino, ženo Ajdo, ki je tako kot David navdušena rekreativna športnica, in dveletnim sinčkom Liamom so si privoščili smučarski konec leta v Avstriji.



Smučanje je nadvse ljub šport operne pevke in žirantke oddaje Znan obraz ima svoj glas Irena Yebuah Tiran, zato ni nič čudnega, da si ga je že privoščila tudi to zimo. »Obožujem smučanje in tudi vsa moja družina! Decembra lani smo z mojimi fanti preizkusili Kranjsko Goro, z možem pa sva si za božič privoščila smučarski vikend s prijatelji. Bilo je fantastično! Kar vriskala sem od zadovoljstva!« se zasmeje. Irena se že zdaj veseli prihajajočih zimskih počitnic, med katerimi bo lahko spet smučala. »Letos se bomo med zimskimi počitnicami odpravili v Dolomite. Še toliko bolj se veselim, ker gremo skupaj s sestrino družino,« pravi pevka, ki je za beli šport že navdušila sinova Jureta in Luko.

Še bolj kot svojega spusta po strmini se smučarskih podvigov svojih hčerkic veseli Rebeka Dremelj. Lani jo je, kot je dejala, skoraj razneslo od ponosa, ko je opazovala štiriletno hčerko Šajano na smučeh. »Ni poslovnega uspeha, ki bi lahko tole odtehtal!« je takrat komentirala podvig svoje malčice.



Smučanje je pred približno enim letom znova zagrabilo tudi voditeljico Taro Zupančič. »Lani sem po 15 letih spet stopila na smučke in moram reči, da sem se ponovno navdušila. Sicer mi je super, če gremo smučat za en teden, tako da si res vsak dan na snegu. Tudi letos bom šla za en teden v Italijo. Všeč mi je, ker smučanje poleg fizične aktivnosti ponuja še občutek svobode, visoko v gorah, ko si tako blizu nebu, pa je popolnoma drug svet, druga energija, ki te napolni z zadovoljstvom, hvaležnostjo in srečo. In ravno zaradi tega rada smučam,« pravi.



Zagotovo se bo po katerem smučišču tudi letos spustil pevec Čukov Jernej Tozon. Navdušeni športnik uvršča smučanje med svoje najljubše športe, preizkusil pa je že številna zimska središča v Evropi.