Majo Keuc umaknili z Eme

Maja Keuc, ki nastopa tudi pod umetniškim imenom Amaya, zaradi spremenjenih glasbenih načrtov za mednarodno kariero ne bo nastopila na letošnjem slovenskem izboru za pesem Evrovizije.

»Nastopa na Emi sem se zelo veselila. Veliko bi mi pomenilo spet priti domov, a se vse zgodi z razlogom in pot ni samo ena. Po nedavnih dogodkih smo se z zastopniki odločili za drugačen pristop k moji karieri. Ne izključujem možnosti, da se na Emi kdaj še pojavim, a mi je vesolje v tem trenutku namenilo nekaj drugega in čutim, da moram temu slediti,« je za RTV Slovenija pojasnila Keučeva.

Mario Galunič, odgovorni urednik razvedrilnega programa, je povedal, da odločitev pevke in njene založbe sicer obžalujejo, a spoštujejo. »Njihov odnos do TV Slovenija je bil v dozdajšnjih fazah ustvarjanja Eme 2017 profesionalen. Tudi po odstopu Amaye bo na Emi nastopilo 16 izvajalcev. Smo v zaključnih dogovorih z izvajalci in avtorji, ki jih bomo povabili k sodelovanju, kar nam tudi dovoljujejo pravila Eme 2017,« je povedal Galunič.

Priložnost dala mednarodni karieri

Maja, ki že nekaj let živi in dela na Švedskem, zadnje čase pogosto potuje v Južno Korejo, kjer s švedskimi producenti in glasbeniki ustvarja glasbo za največje azijske izvajalce, pred kratkim pa je podpisala pogodbo s švedsko založbo Cow Pow Studios. Ta je bila zaradi spremembe glasbenih načrtov za Majino mednarodno kariero, ki se časovno in vsebinsko prekrivajo s pripravami in z izvedbo na slovenskem izboru za pesem Evrovizije, primorana preklicati Majino sodelovanje.

»Žal nam je, da moramo Majo umakniti s tekmovanja za pesem Evrovizije 2017, a pojavile so se priložnosti in spremembe, za katere verjamemo, da bodo Majo napotile v pravo smer v njeni karieri. RTV Slovenija se zahvaljujemo za razumevanje in priložnost,« je povedal predstavnik založbe Jacob Schulze.