Maja se je odzvala klicu na pomoč

Maja Prašnikar, ki se je nekateri še zdaj spomnijo kot pevke pri skupini Unique, nima le svojih hišnih ljubljencev, ampak se vključuje tudi v različne akcije za pomoč drugim živalim. Te dni se je odzvala klicu na pomoč za zapuščene živali v Bosni in Hercegovini. Tja žal ne bo šla, ker tokrat to ni mogoče, a vseeno pomaga, in sicer pri zbiranju hrane in finančnih sredstev. Zakaj se je odločila priskočiti na pomoč v akciji za BiH?

»Razmere pri njih so katastrofalne, še veliko in neprimerno slabše kot pri nas. Zapuščenih psov, denimo, je zares veliko, ker niso sterilizirani in kastrirani, število povsem po nepotrebnem še dodatno narašča, nihče pa se ne loti problema. Živijo prepuščeni sami sebi, v tropih ali sami, s premalo ali brez hrane, pogosto nimajo niti vode. Pobijajo jih in preganjajo, namesto da bi se načrtno in smotrno lotili reševanja. Torej se že tako pereči problem le še razrašča,« pravi.

Maja poziva tudi druge, naj se odzovejo v čim večjem številu. »Več posvojitev ko bi bilo, bolje bi bilo. Pomagamo pa lahko še drugače. Društva in organizacije, ki sodelujejo, pomoč zbirajo na različne načine, poleg hrane tudi material, potrebščine, denarno pomoč. Pomaga se lahko tudi z nakazili prek sms-sporočil. Na facebooku imam 5000 prijateljev. Če bi vsak prispeval le 1 evro, bi to bila velika pomoč. Vem, da je za koga tudi 1 evro veliko, a za večino je vendarle le ena kavica ali pa še manj,« pravi. Trdno verjame tudi v rek, da celota nastane iz kamenčkov, te pa lahko prispeva prav vsak med nami.