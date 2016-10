Maja Keuc ustvarila svetovni hit

Maja Keuc je doživela enega svojih največjih uspehov. Z ekipo piscev BESEDIL, producentov in glasbenikov že dlje ustvarja za tuje izvajalce, da bi se ji nekoč uspelo zavihteti na vrhove svetovnih lestvic. Ta dan je prišel hitreje, kot si je mislila, kajti korejska fantovska zasedba Shinee je z novim albumom že osvojila svet. Maja je soavtorica uspešnice You need me in je presrečna, da je celoten projekt v kar sedmih državah na prvem mestu, v ZDA pa celo na osmem. Tudi Evropa je izdelek lepo sprejela in prepričani smo, da bomo pesem lahko že kmalu poslušali tudi na naših radijskih postajah. »Izpolnile so se mi sanje vsakega avtorja, saj je občinstvo naš izdelek lepo sprejelo. Poleg tega sem sodelovala z velikimi imeni iz glasbenega sveta, kar mi je dalo ogromno motivacije tudi za moj samostojni projekt,« nam je povedala presrečna Maja, na katero smo lahko upravičeno ponosni.

