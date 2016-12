Maja Keuc: Ne vem, zakaj spet v ta cirkus

Izbor novega slovenskega predstavnika za pesem Evrovizije bo pester kot že dolgo ne. V dva polfinalna večera so se uvrstila zelo prepoznavna imena domače glasbene scene, nekaj jih bo tudi iz tujine, večina pa se navdušuje nad odločitvijo Maje Keuc alias Amaye, ki je snedla besedo in popustila vztrajnim pritiskom organizatorjev Eme. Ti jo že več let vabijo, a so vselej ostali razočarani, ko jih je zavrnila. Vendar so na koncu nenehna vabila le pristala na plodna tla, saj se Maja že intenzivno pripravlja na morebitno drugo zmagoslavje na največjem glasbenem festivalu pri nas. »Sploh ne vem, kaj mi je tega treba. Tukaj gor na Švedskem imam mir, milino in lahko ustvarjam, kar mi je ljubo. Še sanja se mi ne, zakaj rinem v ta cirkus (nasmešek). Bo pa letos zelo huda konkurenca, če ne drugega, se veselim srečanja z odličnimi pevci in avtorji ter zabavnega projekta, kakršen je Ema,« nam je zaupala Maja, ki se bo na tekmovanju sploh prvič spopadla z nekdanjim fantom Timom Koresom - Korijem.

