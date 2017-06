Maja Keuc: Bila sem kruta in neprizanesljiva

Naša pevka Maja Keuc, ki živi in dela v Stockholmu, kjer je lani z odliko zaključila študij glasbe, je razveselila svoje privržence, in sicer je izdala album z naslovom Fairytales, ob tem pa je predstavila skladbo Chase me. Priznala je, da so za njo prelomna leta in da je v tujino odšla, da bi našla strpnejši trg.

Je bila pa selitev zanjo vse prej kot lahka. Najprej je živela v Rotterdamu, nato se je preselila v Stockholm. Zamenjala je dve kulturi, dva jezika, velikokrat je bila tudi osamljena. Kljub slabim stranem je spoznala glasbene genialce, kot jim sama pravi, ki so vplivali na merila v njeni glasbi. »Postavila sem si zelo visoke kriterije in se mnogokrat do sebe obnašala precej kruto in neprizanesljivo,« je povedala.

»Zagotovo so to bila najtežja in hkrati najdragocenejša leta v mojem življenju, in to na vseh področjih. Refleksija tega je tudi moja nova glasba. Vsaka pesem nosi osebno zgodbo, kar nekaj pa je tudi humorja, s katerim se v težkih časih po navadi spopadam s svojo bolečino,« pravi ena naših najvidnejših pevk v tujini, ki je razkrila, da je na njenem novem albumu celo pesem o ljubezni do čokolade.