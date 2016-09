Magnifico obvlada: očaral jo je s poljubom

Kako je treba pristopiti do prave dame, je na zabavi leta demonstriral Magnifico. Glasbenik, ki bo prav te dni na police postavil svoj novi album z naslovom Charlatan de Balkan, se redko pojavlja na javnih prireditvah, tokrat pa je vidno užival. Še posebej ga je navduševal pogled na lepa dekleta, ena od teh pa je na lastni koži, ali bolje rečeno – roki, izkusila, kako se vedejo moški stare šole. Tari Zupančič je ob spoznavanju vljudno poljubil roko, kar je simpatična voditeljica in manekenka pospremila s prešernim nasmeškom. Nepričakovani pozdrav ji je godil, saj so preostali opazovalci gesto opazovali z velikim zanimanjem. Očitno se ne vrača le moda, ampak tudi kavalirska olika, ki jo ženske že dlje pogrešajo.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«